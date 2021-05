Wie es um die heimische Vogelwelt bestellt ist, soll die „Stunde der Gartenvögel“ zeigen

Zum 17. Mal veranstaltet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in diesem Jahr die „Stunde der Gartenvögel“. Bei der bundesweiten Aktion kann jeder mitmachen, der Lust hat, sich eine Stunde Zeit zu nehmen und Vögel zu zählen. Die Aktion findet immer am zweite Mai-Wochenende statt, diesmal vom 13. bis 16. Mai. Bis zum 24. Mai können die Ergebnisse an den Nabu gemeldet werden.

Beobachten muss man nicht zwingend im heimischen Garten. Auch vom Balkon oder im Park können Vögel gezählt werden. Wichtig dabei: Es wird immer die höchste Anzahl einer Vogelart notiert, die gleichzeitig gezählt werden. So können Mehrfachsichtungen vermieden werden. Auch Vögel, die nur gehört werden oder die vorbeifliegen, werden gezählt.

Weitere Informationen, eine Zählhilfen mit Abbildungen der 15 häufigsten Vögel, einen Meldebogen und ein Erklärvideo gibt es online auf www.nabu.de. hu