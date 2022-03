Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Keine Gasheizung für die Schule: Stadt Rastatt steigt lieber auf Pellets um

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf eine Entscheidung des Technischen Ausschusses in Rastatt. Die Stadt wollte für die Schule in Wintersdorf eine neue Gasheizung anschaffen. Doch nun warfen Verwaltung und Stadträte diesen Plan kurzfristig um.