Nach Stichwahl in Rastatt

Michael Gaska schließt erneute OB-Kandidatur in Rastatt nicht aus

Was geht in einem Menschen vor, der gerade denkbar knapp eine OB-Stichwahl verloren hat? Und was sagen Michael Gaskas Unterstützer in Rastatt? Wir haben am Sonntagabend im „Café Markgraf“ vorbeigeschaut.