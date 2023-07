Im August ist es zehn Jahre her, dass die Pforzheimer Gastronomen Tanja und Ralf Wagenblast das Wirtshaus Hopfenschlingel in der Rastatter Militärstraße übernahmen. Nun fügen sie der Geschichte des historischen Anwesens ein weiteres Kapitel hinzu: DAS Hotel by Hopfenschlingel. Am Donnerstag wurde es offiziell eröffnet.

Neben dem eigentlichen Gasthaus bietet der Hopfenschlingel seit vielen Jahren mit der Hopfenscheuer eine großzügige Location für Feste, Partys und Events; während der tollen Tage ist der Saal im Erdgeschoss der Hopfenscheuer das Epizentrum der Rastatter Fasnacht.

Die Hopfenscheuer ist kaum wiederzuerkennen. Tanja Wagenblast

Gastronomin

Das Ober- und das Dachgeschoss war ungenutzter Raum, der zum DAS Hotel by Hopfenschlingel umgebaut wurde. Im Rahmen der Eröffnungsfeier blickte Tanja Wagenblast auf die Entstehungsgeschichte der 27 Gästezimmer zurück. Auf die Idee habe sie vor einigen Jahren ein Kumpel gebracht. Der übernachtete in einem ehemaligen Bürogebäude, in dem Fremdenzimmer eingerichtet worden waren. Das wäre doch etwas für die Hopfenscheuer regte er an.

Erste Planungen reichten bis in die Jahre 2017/18 zurück, so Tanja Wagenblast. Los ging es mit der Umsetzung des Projekts dann 2020. „Die Hopfenscheuer ist innen kaum wiederzuerkennen“, stellte Tanja Wagenblast fest. „Ganz schön aufregend“ nannte der Planer des Umbaus, der Architekt Jochen Abraham, die Baumaßnahme.

Ehemalige Wagenhäuser in Rastatt stehen unter Denkmalschutz

Die ehemaligen Wagenhäuser der Bundesfestung Rastatt stehen unter Denkmalschutz. „Die Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde und der Stadt war sehr gut“, unterstrich Joachim Abraham. Die Umsetzung des Projekts sei nur dank der tollen Arbeit aller Handwerker möglich gewesen, so der Architekt weiter.

Das Hotel hat 27 Doppelzimmer mit Bad und separatem WC. Um die Zimmer in Ober- und Dachgeschoss bequem erreichen zu können, wurde ein Aufzug eingebaut. Mehrere Zimmer seien barrierefrei oder behindertengerecht ausgestattet, betonen Bauherrin Tanja Wagenblast und Jochen Abraham.

Hotel Hopfenschlingel: Festsaal renoviert und mit modernster Technik ausgestattet

Bei beiden Hotelebenen sei größter Wert auf die historische Bausubstanz, deren behutsame Erneuerung und Anpassung gelegt worden. Auch dank der sichtbaren, ursprünglichen Gebäudebalken sei in jedem Zimmer das Denkmal präsent und der Charme spürbar, ist der Architekt überzeugt.

Im Zuge der Grundsanierung der Hopfenscheuer wurde der 400 Quadratmeter große Festsaal komplett renoviert und – wie der daneben liegende Frühstücksraum des Hotels – mit modernster Technik ausgestattet.

Zum Gast- und Brauhaus Hopfenschlingel selbst sagte Tanja Wagenblast im Gespräch mit dieser Zeitung, sie und ihr Mann seien mit der Entwicklung zufrieden, auch wenn das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht worden sei. Nach wie vor erfreuten sich der 1997 eröffnete Hopfenschlingel und sein Biergarten auch überregional großer Beliebtheit, so die Gastronomin. Als nächstes Projekt, für das es noch keinen Zeitplan gäbe, sei die Renovierung des Hopfenschlingels angedacht. Tanja und Wagenblast betreiben in Pforzheim ein weiteres Lokal.