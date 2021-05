Corona-Test vor Lokalen

Erster Tag mit geöffneten Biergärten und Eisdielen in Rastatt startet durchwachsen

Die Wiedereröffnung von Cafés und Restaurants in Rastatt lief am ersten Abend durchwachsen. In der Innenstadt hielt sich der Andrang in Grenzen. Wirtshäuser mit Biergarten hatten mehr zu tun.