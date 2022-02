Gefährliche Körperverletzung eines 42-Jährigen in einem Hotel in Rastatt

Zwischen zwei Männer ist es am späten Montagabend in einem Hotel zu Handgreiflichkeiten gekommen. Einer der Männer muss nun mit einer Anzeige wegen schwerer Körperverletzung rechnen.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am späten Montagabend, kurz vor 23 Uhr, in einem Hotel in der Niederwaldstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten ein 30-Jähriger und ein 42-Jähriger zuerst einen verbalen Konflikt.

Der 30-Jährige soll anschließend, aus noch unbekannten Gründen, seinem Kontrahenten mit einer Metallstange geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.