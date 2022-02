Geflügelpest: Landratsamt Rastatt gibt Haltern praktische Tipps

Fälle von Geflügelpest haben in Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg für Unruhe gesorgt. Das Landratsamt Rastatt mahnt zur Vorsicht – und gibt praktische Tipps für Geflügelhalter.

In einer Pressemitteilung appelliert das Landratsamt an Geflügelhalter, durch die Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen ein Einschleppen des Erregers in die Bestände zu verhindern.

„Das Virus der Geflügelpest – auch hochpathogenes aviäres Influenzavirus vom Typ H5N1 genannt – kann auf verschiedene Wege in einen Hausgeflügelbestand gelangen, beispielsweise über infizierte Vögel oder Anhaftungen an Geräten, Kleidung und Schuhwerk“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Diese Viruseinträge ließen sich durch die Einhaltung von strikten Hygienemaßnahmen deutlich minimieren. Dazu gehörten die gründliche Reinigung und Desinfektion von Schuhwerk vor und nach dem Betreten eines Geflügelbestands sowie eine konsequente Trennung von Stall- und Straßenkleidung. Außerdem sei ein Austausch von Tieren mit unbekanntem Gesundheitsstatus und Gerätschaften mit anderen Geflügelhaltern zu vermeiden.

Obwohl aufgrund des bisher relativ milden Winters eine größere Migration von Zugvögeln aus den sehr stark betroffenen Regionen in Nord- und Nordostdeutschland nach Baden-Württemberg aktuell nicht zu erwarten sei, zeigen doch die Beispiele in Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg, dass bereits einzelne, infizierte Wildvögel eine Gefahr darstellen können, warnt das Landratsamt.

Kein direkter Kontakt zwischen Haus- und Wildgeflügel

Um die Infektion von Hausgeflügel zu vermeiden, sei es essenziell, dass Haus- und Wildgeflügel keinen direkten Kontakt haben. „Deshalb müssen Futter und Tränke für Geflügel so angebracht sein, dass sie für Wildvögel unerreichbar sind. Stehende Gewässer, zu denen Wildvögel Zugang haben, sollten nicht zur Gewinnung von Tränke-Wasser genutzt werden.“ Gelagertes Futter, Einstreu und sonstige Gerätschaften, mit denen Geflügel in Kontakt kommen kann, müssen für Wildvögel unerreichbar aufbewahrt werden.

Geflügelhalter sollten bereits jetzt Vorkehrungen treffen, dass – wenn im Fall eines großflächigen Ausbruchs eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel erlassen werden muss – die Aufstallung der Tiere gewährleistet ist. Hierfür muss aber nicht zwingend ein allseits geschlossener Stall vorhanden sein.

Geflügelpest: überdachter Auslauf als Schutz

„Möglich ist auch ein überdachter Auslauf, der so konstruiert ist, dass Wildvögel nicht eindringen können und eine Verunreinigung mit Ausscheidungen von Wildvögeln vermieden wird“, so die Mitteilung weiter.

Dies könne bereits durch eine einfache Dachkonstruktion, beispielsweise aus Plexiglas, sowie durch die Schließung der Seiten mit engmaschigem Volieren-Draht oder Netzen erreicht werden. In weniger risikobehafteten Lagen, wenn zum Beispiel keine Ansammlung von Wassergeflügel in unmittelbarer Nähe der Geflügelhaltung vorhanden ist, kann anstatt einer Dachkonstruktion auch eine Übernetzung des Auslaufs ausreichen.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Verhinderung der Seuchenausbreitung liegt in der frühzeitigen Erkennung einer Infektion. Sollte es plötzlich zu vermehrten Erkrankungs- oder Todesfällen kommen, „ist es enorm wichtig, die Erkrankungsursache schnellstmöglich zu ermitteln“. Zur Probenentnahme ist ein Tierarzt hinzuzuziehen und das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung in Rastatt zu informieren.

Hinweise zur Einschätzung des betriebsspezifischen Einschleppungsrisikos und weitergehende Informationen finden sich im Internet unter www.landkreis-rastatt.de.

Auskünfte erteilt zudem das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt Rastatt unter der Rufnummer (0 72 22) 3 81 24 00.