Geknackter Geldautomat im Rastatter Landratsamt: Mehr als 60.000 Euro erbeutet

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Landratsamts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Polizei hat noch keine Spur von den Einbrechern, die in der Nacht zu Fastnachtsdienstag den Geldautomaten der BBBank im Landratsamt geknackt haben. Mittlerweile wird aber das Ausmaß des Schadens klarer.

Zur Beute machen weder Bank, Landratsamt noch Polizei genaue Angaben. Das Polizeipräsidium Offenburg spricht von einem fünfstelligen Betrag. Nach Informationen dieser Redaktion liegt die Summe bei mehr als 60.000 Euro. Der Sachschaden am Automaten wird auf 20.000 Euro beziffert.

Den Ermittlern zufolge ist die Tat gegen 0.25 Uhr verübt worden. Die unbekannten Täter sind durch ein aufgehebeltes Fenster ins Landratsamt eingestiegen und von dort zum Ausgabeautomat vorgedrungen. Dort knackten sie den Geldautomaten mit schwerem Gerät. Die Hoffnung, dass die Einbrecher über eine installierte Kamera gefilmt wurden, hat sich zerschlagen.

Nach Aussage eines Sprechers des Polizeipräsidiums Offenburg lägen keine verwertbaren Bilder vor. Deshalb setzen die Ermittler auf Zeugen, die in der Nacht im Umfeld des Landratsamts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Vertreter der BBBank und ihrer Versicherung haben sich am Mittwoch ein Bild vom Tatort gemacht. Nach Auskunft aus dem Landratsamt werde das Geldinstitut nun prüfen, ob es sich lohnt, an derselben Stelle wieder einen Geldautomaten in Betrieb zu nehmen.