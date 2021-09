Rastatter Gemeinderat versetzt Alohra den Todesstoß

Der Gemeinderat hat am Donnerstag auch die Eckpunkte für den geplanten Architektenwettbewerb des Kombibads festgezurrt. Bis Ende des Jahres will die Verwaltung den Auslobungstext formulieren. Der Gemeinderat wird ihn voraussichtlich am 31. Januar 2022 beschließen. Nach weiteren Schritten zur Vorbereitung haben die Teilnehmer vier Monate lang Zeit, um bis Mai 2022 ihre Entwürfe einzureichen. Im Juli soll erstmals das Preisgericht tagen. Im August folgt dessen endgültige Bewertung. Die Auftragsvergabe der Architekturarbeiten durch den Gemeinderat ist für Oktober 2022 vorgesehen. Basis für den Wettbewerb ist das sogenannte Raum- und Funktionsprogramm, das eine Mindestausstattung für das Bad definiert. Bestandteil sind ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmbecken im Innenbereich sowie ein Mehrzweckbecken außen. Erweitert werden soll diese Basis im Wettbewerb um ein Springerbecken, einen Rutschenturm und eine größere Wasserfläche im Außenbereich. sie