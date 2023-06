Geparkter Pkw in Rastatt angefahren, Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag gegen 12 Uhr in Rastatt einen geparkten BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubter Weise vom Unfallort, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Ein geparkter Pkw ist am Freitagmittag in der Ettlinger Straße in Rastatt angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, floh der Unfallverursacher.

Zwischen 11.30 und 12 Uhr hat ein bislang Unbekannter den geparkten, blauen BMW angefahren und seitlich am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt 3.000 Euro.