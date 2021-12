Versorgung von Senioren

Geschäftsführer des ambulanten Pflegedienstes Durmersheim: „Arbeit führt zu Gewissenskonflikten“

Pflegefachwirt Ralf Pinkinelli spricht im Interview über die Versorgung verwahrloster Senioren und seine Arbeit in einer Grauzone, die die Pflegedienste an ihre Grenzen führt. Sie fühlen sich überfordert. Das Thema treibe sie oft in starke Gewissenkonflikte, sagt er.