Gewitterfront zieht über die Region: Zwei Blitzeinschläge in Rastatt

Am Mittwochabend ist eine Gewitterfront über die Region gezogen. In Rastatt schlugen zwei Blitze in Gebäude ein.

Der Regen brachte die lang ersehnte Abkühlung, doch das Gewitter richtete zum Teil auch Schäden an. In Rastatt schlugen zwei Blitze in Gebäude ein, einer davon in einem Hochhaus.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, waren beide Gebäude teilweise ohne Strom. Außerdem wurden die Antennen und Fernseher beschädigt. Verletzte gab es keine.

Auch im Ortenaukreis musste die Feuerwehr ausrücken. Bei Gengenbach-Fußbach stürzten zwei Kirschbäume um. Insgesamt spricht das Polizeipräsidium Offenburg aber von einer glimpflichen Nacht.

Die Unwetterfront zog auch über den Großraum Karlsruhe. Es sei zwar kurzzeitig etwas stürmisch gewesen, so ein Polizeisprecher, es gab aber keine besonderen Ereignisse.

Das Gewitter zog auch über den Kraichgau. Auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) kommt es durch starken Regen zu Aquaplaning. Ein Autofahrer verunglückt und stirbt noch an der Unfallstelle.