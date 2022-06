Im Oberflächengrundwasser werden sich die PFC- beziehungsweise PFAS-Fahnen weiter in Strömungsrichtung ausbreiten, also nach Nordwesten, erläuterte Thomas Gudera von der Landesanstalt für Umwelt (LUBW). „Dabei kommt es zu einer Verdünnung mit unbelastetem Grundwasser, was die maximale Konzentration verringern wird.“ Im mittleren und unteren Grundwasserleiter aber, also in tieferen Schichten, werde sich die Gesamtmasse an PFAS und damit auch die PFAS-Konzentration in den kommenden Jahren erhöhen, sagt der Fachmann voraus.