Wer jetzt noch vom Turbo-Internet im Landkreis Rastatt profitieren kann

Landrat Dusch spricht von einem „Marktversagen“. Potenzielle Betreiber wollten die Investition nicht stemmen; der Landkreis sprang in die Bresche, um die „weißen Flecken“ bei der Internetversorgung (vor allem in Gewerbegebieten) zu tilgen. Damit will man für den digitalen Wandel gerüstet sein und den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Mittelbaden stärken.