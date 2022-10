Vandalismus

„Tat ist unvorstellbar“: Sohn ist nach Grabschändung in Rastatt geschockt

In Rastatt-Wintersdorf haben in der Nacht zu Dienstag Unbekannte ein Grab bis zum Sarg ausgehoben. Zudem wurde in das Friedhofsgebäude eingebrochen. Ein Angehöriger vermutet mehrere Täter.