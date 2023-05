Aus der Aktion ist eine Mission geworden: Das Ehepaar Irene und Richard Merkel ist im vergangenen Jahr 5.500 Kilometer durch die Bundesrepublik gereist. Bei „Merkels Grenzerfahrung“, wie sie die Reise nennen, sammelten sie Spenden für krebskranke Kinder.

Spenden fließen direkt in Krebsstudie

Nun hält das Ehepaar aus Gaggenau-Oberweier Vorträge, organisiert Konzerte oder einen Spendenlauf für den wohltätigen Zweck. Ihr nächster Vortrag ist am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr im Gemeindehaus Zwölf Apostel in Rastatt. „Wir lassen die Reise Revue passieren und präsentieren die dabei entstandenen Fotos“, sagt Irene Merkel, Hörfunk-Journalistin im Ruhestand. Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Stationen, Besonderheiten und Erlebnisse.

Die zwei seien schon von verschiedenen Stellen wegen Vorträgen angefragt worden. Wenn das Ehepaar über die Reise erzählt, dann kommt es ins Schwelgen. „Die ganze Reise war ja spontan“, sagt Richard Merkel, der als Ingenieur arbeitet.

Die beiden hätten nie gewusst, wo sie genau unterwegs sind. „Es war uns wichtig, die kleinen Dinge zu suchen“, betont Irene Merkel. Aber auch charismatische Menschen zu finden, die die beiden in ihrem Blog in Text und Bild vorstellen.

Die Spenden, die sie eingenommen haben, gehen direkt an das Klinikum Stuttgart. Über persönliche Kontakte hatte Irene Merkel von einer Studie zu Weichteilsarkomen – eine seltene, bislang nur wenig erforschte Krebsart – am Stuttgarter Olgahospital erfahren. Das gesammelte Geld fließt in voller Höhe der Studie zu. Damit kommt es auch den krebskranken Kindern zugute.

Irene Merkel schrieb auf der Reise 100 Porträts und ihr Mann setzte die Menschen fotografisch in Szene. Eine Begegnung berührte die beiden ganz besonders: die mit dem Trompeter von Säckingen. „Dieses Gespräch werde ich nie vergessen“, erzählt Irene Merkel. Es sei schwierig gewesen, ihn ausfindig zu machen. Also rief Irene Merkel ihn an. „Er war einer von den Wenigen, die ich angerufen habe.“

Heinz Blum, der die historische Figur damals verkörperte, sagte sofort ja, als er erfuhr, worum es geht. „Er kam nachmittags bei Bullenhitze, voller Montur samt Trompete an.“ Er fragte das Ehepaar, ob es wisse, warum er zugesagt habe. Seine damals vierjährige Tochter sei an Leukämie erkrankt und in Basel erfolgreich behandelt worden. Die Aktion der Merkels ist für Heinz Blum ebenso eine Herzensangelegenheit. „Da hatten wir beide Gänsehaut“, sagt Irene Merkel. Dieses Gespräch werde sie nie vergessen.

Eine andere einprägsame Geschichte ereignete sich in Leidingen. Das ist ein Dorf im Saarland an der Grenze zu Lothringen. Das Dorf wird von der deutsch-französischen Grenze praktisch zweigeteilt. Die Staatsgrenze verläuft entlang der Hauptstraße.

In Flensburg treffen die Merkels Robert Habeck

„Das war ein richtig winziges Dorf, wenige Häuser, wenige Einwohner“, sagt Richard Merkel. Dort traf das Ehepaar einen Franzosen, Christian Schuetz. „Wir haben über alles mögliche auf Deutsch und Französisch parliert.“ Der Franzose beherrschte auch astrein den saarländischen Dialekt.

Plötzlich rief Schuetz über die Straße zu einem Nachbarn: „Warum kann die Frau aus Baden-Baden hier französisch und du nicht?“ Von Gegenüber antwortete Gerhard Wagner: „Ei, I hans nie gelernt.“ Für die beiden Nachbarn spiele die Staatsgrenze überhaupt keine Rolle.

Eine andere Begegnung hatten die Merkels im hohen Norden, in Flensburg. Dort trafen sie bei einer Veranstaltung zufällig Robert Habeck (Grüne), den amtierenden Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler.

Der gesellte sich später zu den beiden Badenern. Sie unterhielten sich über die Reise, das Spendenanliegen. Habeck habe sogar ein paar Reisetipps gegeben. Ob er eine Spende überwiesen hat, wissen Irene und Richard Merkel nicht.