Große Mengen Betäubungsmittel in Rastatt beschlagnahmt

Nachdem eine Zeugin am Freitagmittag die Beamten des Polizeireviers Rastatt verständigt hatte, konnten diese bei der Durchsuchung einer Wohnung große Mengen von Betäubungsmitteln auffinden. Die Zeugin verständigte die Polizei gegen 12 Uhr, woraufhin auf Anordnung einer Richterin die Wohnung eines 41-Jährigen durchsucht wurde. Die Beamten sind hierbei auf über ein Kilogramm Marihuana und eine größere Menge Bargeld gestoßen. Die im Nachgang eingeleiteten Ermittlungen führten zu einer weiteren Wohnungsdurchsuchung bei einem 38-Jährigen. Hierbei wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden. Beide Beschuldigten mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und müssen nun mit Strafanzeigen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge rechnen.

