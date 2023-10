Großeinsatz nach Chemie-Unfall in Anne-Frank-Schule Rastatt

Kleine Ursache, große Wirkung: Nach einem Chemie-Unfall an der Berufsschule geht Direktorin Gabriele Reeb auf Nummer sicher.

Die Aufregung in den sozialen Medien ist groß. Kein Wunder: Rund eine Dreiviertelstunde war die Wilhelm-Busch-Straße am Donnerstag in Höhe der Anne-Frank-Schule gesperrt. Für Aufsehen sorgte eine Reihe von Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Doch trotz des Großeinsatzes sah das Polizeipräsidium Offenburg keinen Anlass, die Öffentlichkeit über den Vorfall zu informieren. Erst auf Nachfrage dieser Redaktion gab es jetzt die Informationen.

Was war passiert: Einem Chemielehrer war im Vorbereitungsraum ein Glas mit einer chemischen Substanz auf den Boden gefallen. Der Pädagoge beseitigte die Flüssigkeit. Doch die Chemikalie verbreitete offenbar in der Schule einen derart penetranten Geruch, dass ein IT-Netzwerker eine Etage tiefer Alarm schlug, wie Schulleiterin Gabriele Reeb berichtet.

Schulleiterin geht auf Nummer sicher

Die Direktorin wollte auf Nummer sicher gehen und löste Alarm aus. Eine Gefahr habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagt Polizeisprecher Wolfgang Kramer. Weil der Unfall am Nachmittag passiert, waren keine Schüler betroffen. Sicherheitshalber seien rund zehn Lehrer, der Hausmeister und der Netzwerker untersucht worden, sagt Reeb. Nach etwa anderthalb Stunden gab es Entwarnung.

Alle haben einen tollen Job gemacht Gabriele Reeb

Direktorin Anne-Frank-Schule Rastatt

„Alle haben einen tollen Job gemacht“, dankt Gabriele Reeb den Einsatzkräften. Nachdem die Räume ordentlich gelüftet worden waren, konnte am andern Tag der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden.