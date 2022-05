Pfeift Rastatt jetzt auf sein Barock-Image? So weit will man zwar nicht gehen. Aber das Stadtmarketing wird bei der Außendarstellung neue Wege gehen. Das heißt Abschied von einem zentralen Merkmal.

Rastatt ist Barockstadt. Das haut offenbar keinen mehr vom Hocker. Zumindest ist das Stadtmarketing zu der Erkenntnis gekommen, dass man mit der Wort-Bild-Marke „Barockstadt Rastatt“ bei Zielgruppen in Tourismus und Wirtschaft an Grenzen stößt. Denn mit der rot-gelben Farbgebung und der Konzentration auf Barock pflege Rastatt ein „eher konservatives und zurückgewandtes Image“. Merkmale wie Naturlandschaft, hohe Lebensqualität, moderne Infrastruktur oder erfolgreicher Wirtschaftsstandort fänden im aktuellen Design keine Entsprechung.

In Zusammenarbeit mit einem Gaggenauer Designbüro will sich die Große Kreisstadt jetzt vor allem für die Tourismuswerbung frischer präsentieren – und dabei spielt wieder mal die Landesgartenschau eine zentrale Rolle, die im Jahr 2036 Rastatt beherrschen wird. Das neue Marketing-Design wird von der Farbe grün dominiert – „als Sinnbild für Rastatts Naturräume, für die nachhaltige Stadtentwicklung und das Zukunftsprojekt Landesgartenschau“, so die Formulierung der Wirtschaftsförderung.

Im neuen Logo will man verbal daran anknüpfen. Schon bei der Bewerbung um das Massen-Grünspektakel titelte die Verwaltung „Rastatt natürlich!“. Beim neuen Marketing-Design bleibt das barocke R (im Volksmund: Elefantenrüssel) zentrales Erkennungszeichen wie bei der städtischen Bildmarke.

Neues Rastatt-Image als „Stadt im Aufbruch“

Ergänzt wird das Logo aber durch die Botschaft „Rastatt natürlich badisch“. Die Verantwortlichen wollen den Eindruck einer „Stadt im Aufbruch mit reichem Erbe“ vermitteln. Außerdem soll die Erweiterung der Farbpalette sowie eine differenziertere Ansprache der Zielgruppen außerhalb Rastatt eine „selbstbewusste Positionierung“ Rastatts unterstreichen.

Derweil soll das visuelle Erscheinungsbild der Stadt rund um die Wort-Bild-Marke „Barockstadt Rastatt“ als Markenzeichen erhalten bleiben – allerdings in grün gehalten.

Einen Mischmasch fürchtet die Verwaltung nicht. „Beide Designs harmonieren bestens miteinander und nebeneinander“, meint Rathaus-Sprecherin Heike Dießelberg. Zu sehen sein wird die kombinierte Außendarstellung auf dem neuen Internet-Auftritt der Stadt, der Ende dieses Jahres online gehen soll und auch eine touristische Präsentation integrieren wird.

Zwar hatte der Gemeinderat die Überarbeitung der Homepage „rastatt.de“ bereits im Jahr 2017 beschlossen. Doch Probleme bei der Programmierung, die Arbeit für die Bewerbung um die Landesgartenschau sowie Personalmangel haben laut Pressestelle zu einer massiven Verzögerung geführt.