Mancher Erbe hat schon fast vergessen, wo seine Streuobstwiese überhaupt liegt. Die Äpfel plumpsen alljährlich ins ungemähte Gras und verfaulen langsam.

In diesen Tagen werden solche Eigentümer allerdings jäh an ihren bäuerlichen Besitz erinnert: Sie bekommen Post vom Finanzamt. Die Grundsteuererklärung ist nun auch für Äcker, Wiesen und Waldgrundstücke fällig. Bis Ende März dieses Jahres läuft die Frist – erst danach drohen Mahnungen.

Wer bereits über die Prozedur fürs Eigenheimgrundstück stöhnte, soll sich nun noch einmal an den Computer setzen und über das elektronische System „Elster“ seine Daten ans Finanzamt melden – für die große Grundsteuer-Reform 2025.

Es geht jetzt um die „Grundsteuer A“ für landwirtschaftliche Flächen. Einen kleinen Trost gibt es sogar vom sonst so kritischen Bund der Steuerzahler. „Man muss lobend erwähnen, dass es dieses Mal eine bessere Ausfüllhilfe gibt“, sagt die stellvertretende Landesvorsitzende Andrea Schmid-Förster. „Da ist ein bisschen mehr erörtert. Wir hatten auch gefordert, dass man die Leute nicht so allein lässt.“

