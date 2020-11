Otto Wetzel öffnet den Deckel seines Regenfasses und füllt eine Gießkanne mit Wasser. „Das werde ich in Zukunft wohl öfter machen“, sagt er. In seinem Garten in Wintersdorf stehen auch spät im Jahr noch zahlreiche Salatköpfe. Im Gewächshaus hängen Zitronen am Baum, daneben wächst ein dickes Büschel Petersilie aus der Erde.

Um den Durst seiner Pflanzen zu stillen, nutzte der 71-Jährige bislang einen Grundwasserbrunnen. Doch das geht jetzt nicht mehr. Das Thema PFC hat Wintersdorf erreicht.

Es war eine böse Überraschung für den Ort, als die Rastatter Stadtverwaltung Anfang vergangener Woche die Öffentlichkeit darüber informierte, dass die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bei Messungen erhöhte PFC-Werte festgestellt hat. Bei mehreren Messstellen in der Dorfstraße und der Eisenbahnstraße sei der Gehalt knapp über dem kritischen Wert gelegen.