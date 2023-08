Im Rahmen einer Streckenabsuche durch Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnte das tote Tier aufgefunden und aus den Gleisen der Rheintalbahn entfernt werden.

Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Die Bahnstrecke war in diesem Bereich ab 22.50 Uhr für eine Stunde gesperrt, so die Bundespolizei in einer Meldung am Freitagmorgen.

Insgesamt 14 Züge waren davon betroffen.