„Wer einen Segenswunsch mitnimmt, ist für mich ein Gewinn“, sagt Meike Duchac. Sie ist Gemeindeteamerin in der katholischen Zwölf-Apostel-Kirche Rastatt, steht am Samstag drei Stunden lang vor dem Eingang zum Edeka-Markt in der Karlsruher Straße.

Im Arm hat sie ein Bonbonglas voller Segenswünsche. Sie sehen aus wie Lose. In Grün. Der Farbe der Hoffnung, Nachhaltigkeit, Auferstehung.

Zum Anlass des 50. Jubiläums von Zwölf Apostel werben Duchac, die Oberministrantin Andrea Quint und Simon Jäger, Theologiestudent im Praktikum, für das „Lebensmittel Glaube“. Im Vorfeld zu der Veranstaltung schreibt ein Facebook-Nutzer im Netz: „Hilft vielleicht ein paar Naiven weiter, füllt aber noch lange keinen Einkaufswagen“.

Direkt in der „Pole Position“ hat das Trio beste Voraussetzungen für Kontakte. „Man muss da hingehen, wo die Menschen sind“, sagt Duchac. Bedeutet: nicht warten, bis diese von selbst kommen. Es herrscht geschäftiger Trubel auf dem übersichtlichen Parkplatz. Unaufdringlich, aber pro-aktiv mit viel positiver Energie geht das Zwölf-Apostel-Team auf die Leute zu. Ein paar Ältere nehmen einen Flyer mit. Viele würdigen die Gruppe keines Blicks, stapfen im Stechschritt vorbei. „Kein Interesse“, sagt eine Dame barsch, „Nein, danke!“, faucht ein Mann rüpelig.

Manche sammeln aber auch ein, was zu kriegen ist, sind neugierig. Gespräche über Gott und die Welt gibt es kaum. Über die persönliche Haltung zu Glaube und Kirche mag sich niemand äußern. „Keine Zeit“, hört man oft. Hektik beim Einkauf ist an diesem Vormittag sehr präsent. Doch gibt es auch diejenigen, die wohlwollend lächeln, kurz anhalten. „Segen kann man nie genug haben“, meint ein Mann, nimmt ein grünes Röllchen.

Am Ende sind 120 Segenswünsche verteilt. Lauter Erfolgsmomente für Duchac. Sie will „Kirche positiv ins Bewusstsein bringen“. Dass es eine sehr negative Seite der Kirchenanschauung gibt, ist ihr bewusst. Doch der Glaube an Gott stehe auf einem anderen Blatt.

Dennoch will sie die Menschen in Rastatt dazu bewegen, sich zu fragen: „50 Jahre Zwölf Apostel: Was hat das mit mir zu tun?“ Das Trio stellt sich sehr überlegt der Aufgabe, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Es geht ihnen darum, die „durchaus vorhandene“, positive Facette von Kirche aufzuzeigen, die Angebote schmackhaft zu machen.

Weitere Aktion am Stadtfest geplant

Quint und Jäger setzen auf junge Familien. Die Kids sind Feuer und Flamme für ein Minipäckchen Gummibärchen. Die Eltern informieren sich über Aktionen für Kinder: Jesusbande und Kleine Kirche. Hat man einen Flyer unter die Leute gebracht, ist man zuversichtlich. „Vielleicht verschwindet er nicht im Papierkorb, bleibt stattdessen zu Hause auf dem Schreibtisch liegen, wird später einmal gelesen“, hofft Jäger.

Man will im Jubiläumsjahr dranbleiben, weiter die Nähe zu den Menschen suchen. Nächste Station ist das Stadtfest. Zielgruppe sind dort Jugendliche. Eine „AnsprechBAR“ soll Zugang zum Gespräch bieten.