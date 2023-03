Die Stadt Rastatt ist nach wie vor offline. Nach dem Hackerangriff liegt der Fokus jetzt auf dem Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur. Ab Montag sollen einige Ämter wieder per Telefon erreichbar sein.

Die Stadtverwaltung muss ihre digitale Welt neu errichten: Nach dem Hackerangriff legt die IT-Abteilung im Rathaus seinen Fokus auf den Wiederaufbau der digitalen Infrastruktur. Pressesprecherin Heike Dießelberg äußerte am Freitag erstmals eine wage Prognose zur zeitlichen Dimension: „Das ist ein erheblicher Aufwand, der voraussichtlich Wochen dauern wird.“

Eine Spur, auf welchem Weg die Angreifer ins System gelangt sind, gebe es nach wie vor nicht. Außerdem stehe noch immer nicht fest, ob die Täter Daten abgegriffen haben.

Seit Dienstag, 7. März, ist die Stadtverwaltung offline. Zuvor waren auf mehreren Rechnern von Beschäftigten seltsame Meldungen aufgetaucht. Die IT entschied sich daraufhin, alle Systeme herunterzufahren. Die Verwaltung ist seitdem per E-Mail nicht mehr zu erreichen. Alle Arbeiten und Dienstleistungen, die einen Computer voraussetzen, sind nicht mehr möglich. Auch die Telefone sind tot.

Handys im Ordnungsamt Rastatt sind ab Montag eingeschaltet

In einem ersten Schritt sollen einige Dienststellen aber ab Montag wenigstens wieder per Telefon erreichbar sein. Bereiche in den Ämtern des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, die von Bürgern besonders stark nachgefragt seien, würden dafür mit Handys ausgestattet. Diese seien ab Montag, 13. März, im Einsatz.