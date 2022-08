Auch mit 86 Jahren ist Hannelore Philipp noch jeden Tag im Friseursalon ihres Sohnes in Rastatt anzutreffen. Bis es dazu kam, erlebte die Seele des Salons viel.

Hannelore Philipp kennt im Stadtteil Zay jeder. Aber kaum jemand weiß, dass sie einen Schweizer Pass hat. Im Friseursalon Philipp in der Gartenstraße hat sie ab 1955 zusammen mit ihrem Mann Eugen gearbeitet. Nach dessen Tod 2013 übernahm Sohn Dieter den Salon. Ihm half sie noch bis vergangenen Jahr.

Die gute Seele des Salons ist aber weiterhin jeden Tag für ihre Kunden da. Hannelore Philipp kann auf eine wechselvolle Vita zurückblicken. Der Großvater kam im 19. Jahrhundert mit seiner Familie aus dem Berner Oberland. Er zählte als Melker zu den gesuchten Arbeitskräften und fand Arbeit in der Nähe von Königsberg.

Sein Sohn Johann, Hannelores Vater, erlernte auch den Beruf des Melkers. Johann Hari heiratete eine Deutsche aus Königsberg. Hannelore Philipp kam 1936 zur Welt. Sie hatte noch eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Johann Hari hatte damals einen deutschen Pass und wurde deshalb bei Kriegsbeginn zur Wehrmacht eingezogen.

Kinder waren bei Bauernfamilien untergebracht und halfen dort

Gegen Kriegsende flüchtete die Mutter mit ihren vier Kindern in ein Lager nahe Kopenhagen. Im Frühjahr 1947 führte sie ein Flüchtlingstransport nach Rastatt und dann weiter nach Elchesheim. Dort wurde ihnen ein Zimmer im Grünen Baum zum Übernachten zugeteilt. Tagsüber waren die Kinder vom Frühstück an bei Bauernfamilien untergebracht, gingen von dort aus zur Schule und arbeiteten im Haus und auf dem Feld mit.

1948 kam der Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurück und fand Arbeit in der Uniformfabrik im Hilperthof. Als Hannelore Philipp 1950 mit der Schule fertig war, wollte sie Friseurin werden, was von der Mutter jedoch abgelehnt wurde. So arbeitete sie zunächst eineinhalb Jahre als Haushaltshilfe, dann im Braustübel als Küchenhilfe.

Sie teilte sich dort ein Zimmer mit einer Kollegin. Die Arbeit begann um 7 Uhr mit dem Reinigen der Wirtschaft. Zum Mittagstisch standen Gulasch, Schnitzel und Bratwürste auf der Speisekarte. Hauptbetrieb aber war zur Vesperzeit. Da gab es dann Restaurationsbrot mit Salzstängele, behängt mit Zwiebelringen, Käsebrote, Wurstbrote sowie ganze Portionen Schwartenmagen oder Lyoner.

Während der Fastnacht wurde die ganze Nacht durchgearbeitet

Während der Fastnachtshochphase vom Schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch wurde Hannelore Philipps Zimmer zur Bar umfunktioniert. Die Betten wurden auf die Seite geschoben. Schlafen konnte man im Zimmer des Chefs oder bei einer anderen Buffetkraft. Die ganze Nacht wurde gearbeitet.

An Schlaf war nur stundenweise zu denken. Zwei Handorgelspieler sorgten für ordentlich Stimmung, meistens gingen die Feiern bis morgens um 4 Uhr. Bis dahin wurde von der Küche auch Essen geliefert. Nach Mitternacht wurde eine spezielle Narrenbratwurst in Teig gebacken. Dazu gab es Sauce und Brot. Um 7 Uhr ging es mit der Arbeit weiter – bis Aschermittwoch.

An Monatslohn erhielt Hannelore 40 D-Mark, zudem Kost und Logis. An den Wochenenden zur Kirmeszeit gab es für Hannelore Philipp ein besonderes Vergnügen: Schiffschaukelfahren. Besonders das Bietigheimer Volksfest hatte es ihr angetan. Schnell war sie bei den Betreibern als wilde Fahrerin ausgemacht, die besonders gerne mit Überschlag schaukelte, weshalb sie öfter vom Personal ausgebremst werden musste.

Meine beiden Brüder und meine Schwester lebten in der Schweiz. Hannelore Philipp, Rastatterin

1952 zog die Familie nach Niederbühl. Inzwischen hatte die Familie zusätzlich die Schweizer Staatsangehörigkeit angenommen. „Meine beiden Brüder und meine Schwester lebten in der Schweiz, ebenso die Verwandtschaft meines Vaters“, berichtet Hannelore Philipp. In der damaligen Zeit sei es einfacher gewesen, mit einem Schweizer Pass ins Nachbarland zu reisen, erklärt sie.

Zur Zeit der Fußball-WM 1954 arbeitete Hannelore Philipp im Schweizer Hof als Küchenhilfe und Bedienung. Dieser verfügte über einen der ersten Fernsehapparate in Rastatt. Schon Stunden vorher kamen die Rastatter, um sich einen der begehrten Sitzplätze vor dem Gerät zu sichern. Der Andrang war riesig. Selbst in der Tür und vor den Fenstern standen Menschentrauben.

Nach dem Sieg der deutschen Nationalelf waren die Rastatter stolz auf „ihre Mannschaft“. Dann warb der Wirt der Blauen Katz Hannelore ab. Es gab dort keinen Mittagstisch, die Gäste kamen abends und schätzten den berühmten Wurstsalat. In der Blauen Katz lernte Hannelore Philipp dann 1955 ihren Mann Eugen kennen.

Hochzeitsreise des Paars ging vier Tage nach Forbach

Er arbeitete als Friseur im Salon Wieber am Werderplatz und bekam das Angebot, einen Friseursalon in der Gartenstraße zu übernehmen. Beide wollten diese Chance wahrnehmen. Eugen war der Chef, hatte aber auch Angestellte. Hannelore Philipp wusch den Kunden die Haare, drehte Lockenwickler ein, schäumte die Männer vor der Rasur ein und machte die Kasse. 1956 heiratete das Paar, die Hochzeitsreise ging vier Tage nach Forbach.

Gegen Ende der 1950er-Jahre gab Hannelore Philipp ihren deutschen Pass ab, denn aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft benötigte sie eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. Diese war aber nur so lange gültig wie ihr Reisepass.

Um das bürokratische Prozedere zu vermeiden, entschied sie sich für die Schweizer Staatsbürgerschaft. Beide Kinder erlernten beim Vater das Friseurhandwerk, Tochter Carola Maier arbeitet aber nicht mehr im Beruf. Sohn Dieter führt den Salon Philipp weiter. Und dort ist Hannelore Philipp nach wie vor jeden Tag anzutreffen – wie bereits seit 67 Jahren.