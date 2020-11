Rettungssanitäter erhebt Vorwürfe gegen Klinikverbund

Hat das Klinikum Mittelbaden Notfallpatienten mit Corona-Verdacht abgewiesen?

„Jede Minute zählt“, heißt es bei der Behandlung von Herzinfarkten. Doch ein Rettungssanitäter berichtet, dass er nachts und an Wochenenden konsequent mit Notfallpatienten weite Umwege nach Karlsruhe machen musste, statt ins Rastatter Klinikum fahren zu dürfen. Was ist an den Vorwürfen dran?