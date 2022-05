Bürgermeister Arne Pfirrmann betont, man wolle die Verordnung nicht blockieren, sei aber an die gesetzlichen Voraussetzungen gebunden. Jetzt will man sich an der Stadt Lahr orientieren. Das bedeutet im Klartext: Die Rastatter Tierschützer gehen Hinweisen auf Missstände im Stadtgebiet nach. Bestätigen sich die Vermutungen, will man gemeinsam mit dem Veterinäramt einen runden Tisch einrichten.