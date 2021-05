Barbara Gutmann aus Bad Rotenfels zieht in ihrem Garten Kräuter, deren Wirkung vielen heute nicht mehr bekannt ist. Sogar Gänseblümchen finden bei ihr eine Verwendung.

Wer Begeisterung erleben will, der geht mit Barbara Gutmann durch ihren Garten. Selbst nach den vielen kalten Monaten sprießt es überall und sie wird nicht fertig, immer neue Wild- und Heilkräuter zu entdecken und zu benennen. Für die meisten anderen Gartenbesitzer sind diese Wildkräuter schlicht Unkraut, denn sie kommen immer wieder, wie zum Beispiel der Giersch. „Esst ihn einfach als Spinat oder Petersilie-Ersatz“, rät die Kräuterfrau aus dem Murgtal.

Auch der Kriechende Günsel ist sehr interessant. Diese kurz wachsende Pflanze verbreitet sich durch ihr verzweigtes Wurzelwerk. Er hilft innerlich als Tee oder Tinktur bei Verdauungsbeschwerden und bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum, kann aber auch gegen Schlaflosigkeit und Nervosität wirken. Äußerlich kann man ihn gegen Wunden und Blutergüsse, zur Behandlung von Narben und Geschwüren einsetzen.

Am Komposthaufen schlingt sich ein zartgliedriges Kraut an den Holzlatten entlang: Die Vogelmiere. Sie kann das ganze Jahr geerntet werden, regt Stoffwechsel und Verdauung an, wirkt juckreizlindernd und kann Schuppenflechte und Ekzeme lindern. Barbara Gutmann verarbeitet sie als Salat oder Suppen und im Kräuterquark. Und sie isst die Blüten, wie zum Beispiel die von der Gundelrebe, das Schwermetalle ausleiten kann.