In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 haben Wassermassen große Teile des Ahrtals zerstört. Knapp anderthalb Jahre ist die Flutkatastrophe schon her. Viele Helfer aus Mittelbaden waren vor Ort. Manche davon, wie Lea-Maria Örtel oder Mathias und Steffi Schnepf, fahren immer wieder hin. Auch nach anderthalb Jahren ist im Ahrtal immer noch viel zu tun.

Ich war schon schockiert, dass noch so viel Bedarf ist. Lea-Maria Örtel, Helferin

Lea-Maria Örtel war unter anderem mit Timo Herrmann Ende Oktober vor Ort – in Dernau und Altenburg, um genau zu sein. Für den letzten Aufenthalt stellte sie ihr Arbeitgeber, die Baugenossenschaft Rastatt, frei. „Ich war schon schockiert, dass noch so viel Bedarf ist“, sagt die Helferin. Sie habe gedacht, dass sie generell schon weiter seien. „Das tut einem weh, zu sehen, dass die Leute dort teilweise resignieren.“

Probleme sind noch lange nicht behoben

Familie Schnepf kann den Eindruck bestätigen. Sie war in der letzten Woche der Herbstferien vor Ort. Neben den materiellen Schäden kämen viele mit ihrer Situation seelisch nicht zurecht. „Die Menschen sind schon psychisch angeschlagen, vor allem Kinder leiden sehr“, sagt Steffi Schnepf aus Muggensturm. Es gebe zwar Fortschritte, aber die Probleme im Ahrtal seien noch lange nicht behoben.

Örtel war im Spätjahr 2021 mit dem Helfer-Shuttle erstmals dort. „Damals herrschte noch Euphorie, aber die sei mittlerweile der Resignation gewichen.“ Viele Menschen fühlten sich im Ahrtal vom Land alleine gelassen.

Auch Herrmann ist die weichende Euphorie aufgefallen. „Man bekommt immer mehr mit, dass die Menschen dort resignieren“, sagt der Schreiner. Die Leute seien am Ende ihrer Kräfte. In den Dorfstraßen sind laut Herrmann viele Verkaufsschilder an den Häusern. „Das sind Ruinen, komplett entkernt, die Fenster draußen zum Entlüften.“ Dafür bekämen die Besitzer, wenn sie ihr Haus verkaufen, nur „einen Apfel und ein Ei“.

Andere wüssten wiederum nicht, ob sie ihr Haus überhaupt auf ihrem Grundstück sanieren dürften. „Es gibt auch viele Scharlatane, die sich als Gutachter ausgeben und den Leuten so Geld abknöpfen“, erzählt Herrmann.

Manche Versicherungen gehen hin und sagen, es war eine Flut, wir bezahlen aber nur bei Hochwasser. Mathias Schnepf, Helfer

Mathias Schnepf weiß über das Chaos bei Gutachten zu berichten. „Manche Versicherungen gehen hin und sagen, es war eine Flut, wir bezahlen aber nur bei Hochwasser.“

Ein anderes Problem sei, dass die Häuser wegen der Gutachten, die die Versicherungen bräuchten, noch stehen bleiben. „So lange es ein Katastrophengebiet war, konnten die Häuser kostenlos abgerissen werden“, erklärt Schnepf.

So ein Gutachten brauche aber seine Zeit. „Andere Häuser wurden bereits abgerissen, später kommt dann die Versicherung und wollte das Haus eigentlich noch sehen.“

Plötzlich beginnt die Köchin zu weinen

Ein anderes Problem sind die immer weniger werdenden Helfern. Davon weiß Familie Schnepf zu berichten. Lea-Maria Örtel erzählt von einer Frau, die während ihres Besuchs im Oktober für die Helfer kochte. Sie sei den Tränen nah gewesen, als sie erzählte, dass immer weniger Helfer kämen.

„Viele Menschen dort, wissen nicht mehr, wie sie weiterkommen sollen, wenn die Helfer wegbleiben“, sagt Örtel. Das berührt die junge Frau sehr. „Wir leben in Deutschland und trotzdem ist da noch so viel Hilfe notwendig.“

Die Helfer um Örtel halfen bei einem Bekannten in Dernau hauptsächlich bei Verputzarbeiten. „Ein Kollege hat sich um die Elektroinstallationsarbeiten gekümmert“, schildert Örtel ihre Arbeiten. Der Bekannte, den die junge Frau 2021 durch den Helfer-Shuttle kennengelernt hatte, besitze zwei Häuser.

Heizölschlacke riecht auch nach anderthalb Jahren noch

Eines ist laut Herrmann schon zu 80 Prozent saniert, das andere ist noch immer unbewohnbar. „Die Heizölschlacke riecht man dort immer noch so heftig, obwohl es schon so lange her ist.“ Er selbst wohnt noch in einer Mietwohnung. Im kommenden Jahr im Sommer will er dort wieder in sein Haus einziehen – zusammen mit seiner pflegebedürftigen Mutter und Schwiegermutter.

Ein andere Schwierigkeit für die Menschen im Ahrtal ist laut Örtel und Herrmann, dass in manchen Ortschaften die Leute dazu gedrängt werden, Zählerschränke einzubauen. „Die meisten beziehen noch Baustrom, der pauschal bezahlt wird.“ Die Zählerschränke seien aber wegen der Rohstoffknappheit allerdings nur schwer zu kriegen.

Handwerker sind vor allem knapp. Timo Herrmann, Helfer

Das Bau-Material sei schon durch Spenden vor Ort oder es wurde durch die jeweiligen Parteien gekauft. „Handwerker sind vor allem knapp“, erklärt Herrmann. Es seien einfach zu wenige. „Viele kommen aus der Kölner Gegend, aber dann fehlen diese wiederum in Köln.“ Das sei eine Spirale.

Familie Schnepf war lange auf der Suche nach einem Heizungsbauer. Ein Aufruf auf dem sozialen Medium Facebook brachte schließlich den Durchbruch. „Schlamm schippen kann natürlich jeder. Jetzt braucht es aber Spezialisten und die sind knapp“, sagt Mathias Schnepf.

„Handwerker sind rar und viel gebraucht im Ahrtal“, sagt Oertel. Deshalb ist sie auf der Suche nach solchen. Die Leute dort seien darauf angewiesen, dass sie Hilfe bekommen.