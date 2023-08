Herbstjahrmarkt: Es geht wieder rund auf dem Rastatter Festplatz

Knapp 30 Schausteller bestücken den Rastatter Herbstjahrmarkt. Zum Eröffnungstag gibt es an diesem Freitag ab 22 Uhr ein Feuerwerk am Murgufer – mit einer besonderen Überraschung.

Gerade eilt Hugo Levy aus seinem Auto. Vor wenigen Minuten stand er noch im Stau. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Rastatter Herbstjahrmarktes weilte der Chef der Rastatter Schausteller in Frankfurt.

„Ich habe dort noch eine Leuchtstoffröhre beschafft“, sagt er und ist froh, das gewünschte Exemplar ergattert zu haben, um es noch rechtzeitig einbauen zu können. „Normalerweise ist die Lieferzeit drei bis fünf Wochen“, deutet Levy an, dass der Kurztrip in die Main-Metropole zwingend nötig war.

Neues Beleuchtungskonzept für Autoscooter

Schließlich hat er das Beleuchtungskonzept seines Autoscooters zuletzt grundlegend umgerüstet. „Wir verwenden jetzt zu 95 Prozent LED-Leuchten“, sagt Levy mit Blick auf seine etwa 6.000 Lämpchen, mit denen er den Autoscooter bestückt hat.

Um rund 60 Prozent seien die Stromkosten im Vergleich zum Jahr 2019 gestiegen. „Durch die LED-Lampen können wir das etwas abfedern, aber am Ende zahlen wir trotzdem etwa 20 Prozent mehr für den Strom.“ Freilich: Die Fahrpreise für den Autoscooter will Levy mit Rücksicht auf die potenziellen Fahrgäste nicht erhöhen.

Auch im Biergarten, den er ebenfalls betreibt, hält er das Preisniveau stabil. „Wir versuchen, das irgendwie hinzubekommen“, sagt er auch im Hinblick auf die teilweise massiven Verteuerungen der Waren für den gastronomischen Service.

Knapp 30 Schausteller für den Rastatter Herbstmarkt angekündigt

„Knapp 30 Schausteller haben sich angekündigt. Für Groß und Klein ist etwas dabei“, erklärt Eventmanager Christian Römmich, der zum ersten Mal in Rastatt den Herbstjahrmarkt veranstaltet. Seine Premiere erlebte er beim Frühjahrsmarkt: „Das war sehr spannend und ich freue mich nun auch auf dieses Event, zumal das Wetter schön bleiben soll.“

Nachdem im Vorjahr lediglich 22 Schausteller vor Ort waren, sei diesmal wieder eine Steigerung zu verzeichnen. Die Folge: Der Friedrichring bleibt für den Autoverkehr gesperrt.

Dabei mussten Römmich und seine Mitstreiter allerdings kurzfristig umplanen, denn das eigentlich eingeplante, spektakuläre Fahrgeschäft namens „Salto Mortale“ fehlt. „Die Besitzer haben aus Personalnot abgesagt“, bedauert Levy – und verweist einmal mehr auf das fehlende Personal, das den Schaustellern generell viele Probleme bereitet. „Ich weiß kein Rezept, wie wir das ändern können“, zeigt er sich einigermaßen ratlos.

Ich bin mit der Schaukel einmal und nie wieder gefahren. Stefan Traber

Schausteller

Dort, wo das „Salto Mortale“ hätte stehen sollen, hat dafür jetzt die 24 Tonnen schwere Hollywoodschaukel ihren Platz gefunden. Sie hält ihre Fahrgäste auf einer Höhe von fast zehn Metern ordentlich in Schwung. Chef dieser Attraktion ist Stefan Traber, Mitglied der berühmten Traber-Familie.

Kaum zu glauben, aber wahr: „Ich bin mit dieser Schaukel bisher selbst nur einmal gefahren und nie wieder“, sagt Traber, der die extrem schaukelnden Bewegungen seiner vor allem bei der Jugend äußerst beliebten Attraktion selbst nicht sonderlich gut verträgt, wie er schmunzelnd gesteht.

Wir kommen gerne wieder nach Rastatt. Danny Reminder

Playball-Besitzer

Bis auf eine Flughöhe von 14 Metern können sich die Besucher im „Playball“ von Danny Reminder hinaufschrauben lassen. „Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und erstmals in Rastatt“, sagt er, während er gerade noch die letzten Vorbereitungen an seinen Gondeln trifft.

„Der Platz hier gefällt uns gut. Ich denke, da kommen wir gerne wieder“, meint Reminder. Er ist aus Emsbüren im niedersächsischen Emsland nach Rastatt angereist.

Noch zeigen sich am Donnerstag ein paar Lücken auf dem Festgelände auf der Friedrichsfeste. Bis zum Startschuss an diesem Freitag um 17 Uhr sollen sie geschlossen sein. „Bürgermeister Pfirrmann wird den Fassanstich vornehmen und dann gibt es überall eine halbe Stunde lang Freifahrten“, kündigt Römmich an.

Premiere für Feuerwerk mit Musik

Eine Neuerung erwartet die Besucher am Eröffnungstag um 22 Uhr: Am Murgufer zünden die Schausteller, unterstützt von einer Fachfirma aus Mannheim, ein großes Feuerwerk – diesmal mit Musik. „Wir wollten uns hier auch mal was Neues einfallen lassen“, erklärt Levy.

Was die angespannte Parkplatzsituation während des bis 5. September dauernden Trubels rund um den Festpatz betrifft, rät Römmich auswärtigen Besuchern dazu, vornehmlich die städtischen Parkhäuser zu nutzen. „Aber am besten kommt man mit dem Rad oder mit der Bahn und fährt dann mit dem Bus in die Stadt“, empfiehlt Römmich.

Der Flohmarkt am Samstag von 8 bis 16 Uhr sowie der Krämermarkt von Sonntag bis Dienstag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, ergänzen das Programm. Die Schausteller locken mit ihren Angeboten von diesem Freitag an jeweils von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag bereits ab 12 Uhr Besucher an. Am Dienstag ist Familientag.