Theoretisch schon. Allerdings ist die Herangehensweise oft eine andere, so die Erfahrung von Neubauer. Die Sprache sei eher unverständlich, die Erklärungen kurz und knapp. Sie selbst verbringe mit manchen Zeugen bis zu zwei Stunden in einem leeren Gerichtssaal, um alle Abläufe zu erklären und sich in die Situation einzufinden.

„Dabei kann es auch darum gehen, wie ich den Saal betrete, ohne den Angeklagten sehen zu müssen“, erklärt sie. Für Anwalt Nissen hat die Prozessbegleitung eindeutig eine gesundheitliche Aufgabe: Sie soll dafür sorgen, dass es dem Zeugen gut geht.

„Wir Anwälte können auch menschliche Zuwendung geben, aber in einem psychischen Ausnahmezustand kann ich das nicht mehr. Dann bin ich auch froh, wenn ich eine kompetente Prozessbegleitung habe.“