Rettung für wilde Tiere

Hilfe für Rehkitze und Co.: Ein Besuch in der Wildtierpflegestation in Bischweier

Für junge Rehe gibt es in unserer Welt viele Gefahren: Mähdrescher, frei laufende Hunde und unwissende Menschen, die die abgelegten Kitze einsammeln. All das sorgt dafür, dass in der Wildtierstation in Bischweier die Arbeit nie ausgeht.