Hilferufe haben am Donnerstagabend in Rastatt für Aufregung gesorgt.

Die Hilferufe einer Frau lösten am Donnerstagabend in der „Alte Bahnhofsstraße“ in Rastatt einen Polizeieinsatz aus. Wie die Polizei mitteilte, riefen besorgte Nachbarn des gegenüberliegenden Hauses gegen 23.15 Uhr den Notruf.

Als die Streifenbesatzung vor Ort eintraf, konnte aufgeklärt werden, dass die Hilferufe von einer Frau im psychischen Ausnahmezustand stammten und keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Ereignis vorlagen.