Hits am laufenden Band mit Marshall & Alexander und Johnny Logan

Grand-Prix-Star Johnny Logan gibt sich als Spaßvogel und tut sich bei der Aussprache seines Gastspielortes Ötigheim noch schwer: Öteckhein oder so ähnlich klingt es in seiner Version. Seine Hits "Hold me now" und "What's another year" kann das Publikum dagegen ohne Probleme locker mitsingen. Das gilt auch für so gut wie alle Songs, die Marshall & Alexander auf der Bühne der Volksschauspiele für ihr Programm aus der Grand-Prix- und ESC-Geschichte ausgewählt haben.

Die Songauswahl für das neue Programm in Ötigheim fiel Marshall & Alexander nicht leicht, schließlich ist die Grand-Prix- und ESC-Geschichte reich an Titeln, die ins Ohr gehen. Über 20 Lieder schafften es in das Repertoire, darunter Klassiker wie "Ein bisschen Frieden" von Nicole, "Apres toi" von Vicky Leandros, natürlich "Waterloo" von Abba, "Mercie Cherie" von Udo Jürgens, "Ein Lied kann eine Brücke sein" von Joy Fleming und "Rise like a Phoenix" von Conchita Wurst.

Unter die Haut geht der Song "Der Star", interpretiert von Marc Marshalll, mit dem sich sein Vater Tony Marshall einst eigentlich für den Grand-Prix qualifiziert hatte, dann aber disqualifiziert wurde, weil angeblich eine Sängerin zuvor den Titel bereits einmal in einer Diskothek gesungen habe. Nicht nur für diesen Beitrag gab es anhaltenden Applaus der begeisterten Fans in der fast ausverkauften Freiluftbühne. Der ausführliche Konzertbericht erscheint in der Ausgabe vom Donnerstag, 29. August, in den Badischen Neuesten Nachrichten.

Marshall & Alexander und ihr Stargast Johnny Logan gastieren mit dem Grand-Prix- und ESC-Programm noch an diesem Mittwoch, 28. August, und am Donnerstag, 29. August, auf der Bühne der Volksschauspiele in Ötigheim . Tickets gibt es noch an der Abendkasse.