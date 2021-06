Hitzige Diskussion im Rastatter Gemeinderat über Radaranlage: „Jetzt habe ich Puls“

Am so unscheinbar wirkenden Tagesordnungspunkt „Anschaffung semistationäre Radaranlage und Einsatzfahrzeug für den KOD“ entzündeten sich die Gemüter der Rastatter Stadträte aufs Heftigste.

SPD-Fraktionschef Joachim Fischer kam angesichts der Diskussion nicht umhin, von einem „toxischen Cocktail“ zu sprechen. „Schade, dass Fasching noch so lange hin ist und die Öffentlichkeit nicht wirklich anwesend“, bedauerte Fischer, der mutmaßte, dass dieses „Absurdistan hoch Drei“ sich definitiv in den Annalen der Kommunalpolitik wiederfinden werde.

Doch von Anfang an. Im vergangenen Herbst hat die Stadt eine sogenannte „semistationäre Radaranlage“ gemietet, die drei Monate lang vor allem an den Ein- und Ausfahrten der Stadtteile und den neu ausgewiesenen Lärmschutzstrecken im Einsatz war, zu denen auch die Rastatter Bahnhofsstraße gehört.

Insgesamt stand der Blitzer laut Stadt an 36 Messstellen, von denen 20 in den Ortsteilen lagen, wo 1.309 Autos zu schnell gefahren sind. An den 16 Messstellen in der Innenstadt waren es sogar 4.475 Geschwindigkeitsverstöße.