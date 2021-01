Die Lage am Rhein hat sich durch die Flutung zweier Polder deutlich entspannt. An der Murg besteht laut Feuerwehr trotz eines erwarteten Anstiegs in der Nacht zu Sonntag derzeit kein Anlass zur Sorge.

Entgegen der Prognosen verläuft das Hochwasser-Wochenende an Rhein und Murg nach aktuellem Stand relativ ruhig. Die Lage am Rhein hat sich entspannt.

Seit Donnerstag war der Pegel bei Plittersdorf gestiegen. Am Freitagabend näherte er sich der Sieben-Meter-Marke, die am Samstag überschritten wurde. Der am Mittag erwartete Pegel von rund 7,60 Metern am Scheitel des Hochwassers wurde allerdings um etwa 40 Zentimeter unterschritten.

Der Rastatter Feuerwehr-Gesamtkommandant René Hundert nannte im Gespräch mit unserer Redaktion die ökologischen Flutungen zweier Polder als Grund für den gebremsten Anstieg. Bereits am Freitag waren die Fährstraße bei Plittersdorf und die Dammauffahrten für den Verkehr gesperrt worden.

Außerdem wurde an der Plittersdorfer Ankerbrücke vorsorglich ein Dammbalkensystem im Bereich der Fährstraße eingesetzt. Es soll als technische Barriere ein Abfließen des Hochwassers in den Ort verhindern.

Pegel der Murg fällt wieder

Hinsichtlich der Situation an der Murg sah die Feuerwehr am Samstag ebenfalls keinen Anlass zur Sorge, dass der Fluss über die Ufer treten könnte. Die Messwerte an der Hindenburgbrücke in Rastatt zeigten einen Hochwasserscheitel von 2,70 Meter. Um 14.30 Uhr lag der Pegel wieder bei 2,46 Meter – Tendenz leicht fallend.

„Mit Werten unter drei Metern können wir sehr zufrieden sein. Ohne die Umsetzung des Hochwasser- und Ökologieprojekts an der Murg und die Rückverlegung des Rheindamms bei Steinmauern hätten wir jetzt am Scheitel schon mehr als 3,70 Meter gehabt“, stellte Hundert fest.

Aktuell sei die Lage für Rastatt sowie die Riedstadtteile Plittersdorf und Wintersdorf unkritisch. Allerdings sei zu erwarten, dass der Pegel in der Nacht zu Sonntag wegen Regen- und Schneeschmelzwasser noch einmal ansteigt. Da der Rhein gut gefüllt sei, könne die Murg nicht so schnell abfließen.