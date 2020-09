hu_Soldaten

Sie tragen Tarnanzug und Kampfstiefel und bewegen sich in gebückter Haltung über den Boden, doch statt einer Waffe halten sie Papierstapel in den Händen: Vier Soldaten der deutsch-französischen Brigade aus Müllheim bei Freiburg unterstützen derzeit das Rastatter Gesundheitsamt bei der Corona-Bekämpfung und sortieren sogenannte Aussteiger-Karten, die Reisende aus Risikogebieten, die am Baden-Airport oder am Baden-Badener Bahnhof ankommen, ausfüllen müssen.

„Seit August haben wir diese Karten bekommen und sie anfangs mit unseren Auszubildenden bearbeitet“, erklärt Sozialdezernent Stefan Biehl, in dessen Zuständigkeit das Gesundheitsamt fällt. Doch schon bald habe sich gezeigt, dass die Arbeit nicht mehr mit dem eigenen Personal zu bewältigen war. Biehl beantragte Amtshilfe beim Innen- und Sozialministerium – und bekam sie bereits nach wenigen Tagen genehmigt. Seit gut drei Wochen kümmern sich nun Feldwebel Fabio Seils und drei Kameraden um die zeitaufwändige Arbeit.

„Eigentlich gehören Ausbildungsaufträge an Waffen und Geräten zu meinen Aufgaben“, sagt der junge Feldwebel, der zum Bund gegangen ist, um „Dts