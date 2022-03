E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Kollision in Hügelsheim

Eine E-Scooter-Fahrerin hat nach einer Unfallflucht in Hügelsheim einen Sachschaden von 1.000 Euro zu verantworten.

Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Samstag in ein Auto in Hügelsheim kollidiert.

Die Frau wollte laut Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr von einem Gehweg in die Straße „Grand Center Ring“ einfahren, als sie den von links kommenden Autofahrer übersah. Beide Fahrzeuge berührten sich, weswegen die Rollerfahrerin zu Fall kam.

Frau flüchtet von der Unfallstelle

Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Autofahrer und der Frau, setzte sie ihre Fahrt fort ohne sich um die entstandenen Schäden am Auto zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise zu der E-Scooter-Fahrerin geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster in Verbindung zu setzen.