Gemeinde Hügelsheim bereitet sich auf Starkregen vor

Hügelsheim blickt beim Neujahrsempfang auf das vergangene Jahr zurück, das laut Bürgermeisterin Kerstin Cee „eine Herausforderung für uns alle war“. Cee verrät auch, was 2024 alles ansteht.

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Hügelsheim hat Rathauschefin Kerstin Cee (CDU) zuversichtlich in die gemeindliche Zukunft geblickt. In ihrer Rede streifte sie zahlreiche Meilensteine des Jahreskalenders 2023 des Spargeldorfes.

Dazu formulierte sie auch ihre klare Aussage zum Verkehrsthema, das ihr nach eigener Aussage manche schlaflose Nacht beschert hatte: „Lassen Sie uns alle aktiv und mit offenem Blick die Zukunft unserer Gemeinde und vor allem ihres Verkehrs weiter in Angriff nehmen. Wie heißt es so schön: Nur steter Tropfen höhlt den Stein.“

Nach der obligatorischen Begrüßung zahlreicher Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik und dem Neujahrsgruß an die Zuhörer ging Cee auf das abgelaufene Jahr ein, das „zweifellos eine Herausforderung für uns alle war“.

So galt es im Spargeldorf einen „unaufhörlichen Flüchtlingsstrom“ von Menschen aufzunehmen. Weiter fuhr sie fort: „Durch unser aller Beitrag ist es gelungen, den uns zugewiesenen Menschen eine Bleibe zu bieten und sie bei ihren alltäglichen Aufgaben zu unterstützen. Dies wird uns weit über 2024 hinaus noch beschäftigen.“

In ihrem mit Bildern an der Leinwand unterlegten Rückblick streifte sie die Sanierung des Altrheinstadions, das Spargelfest zum 125-jährigen Anbau des Edelgemüses, ihre große Freude über den Beinamen Spargeldorf und die am Ende mehr als 650 Bäume umfassende Pflanzaktion.

Wir müssen und werden den Klimaschutz in Hügelsheim weiter voranbringen. Kerstin Cee

Bürgermeisterin

Auch ging sie auf die rund 500.000 Euro umfassende Förderung beim Bundesprojekt „Klimaangepasstes Waldmanagement“ ein, wozu sie ein klares Statement abgab: „Wir müssen und werden den Klimaschutz in Hügelsheim weiter voranbringen.“

Und was eine Bürgermeisterin neben ihrem Bürojob noch zu tun hat, verriet sie auch: „Erst vor Ort zeigen sich Probleme, die – ich sage mal vorsichtig – in dutzenden Terminen hoffentlich nachhaltig beseitigt werden konnten. Sie sehen, dass eine Bürgermeisterin auch auf Baustellen überaus aktiv sein kann und muss.“

Beim anschließenden Blick ins aktuelle Jahr freute sich die Gemeindeobere, dass nach Entsorgung von belastetem Erdreich mit der Vermarktung der im Baugebiet Alte Heizzentrale gelegenen 19 Bauplätze noch 2024 begonnen werden kann.

Starkregenmanagement soll in diesem Jahr in Hügelsheim angegangen werden

„Hügelsheim macht sich fit“ lautete ihre Überschrift beim Thema Starkregenmanagement. Wo liegen in Hügelsheim die Gefahrenstellen bei verschiedenen Niederschlagsmengen und was kann jeder Hauseigentümer präventiv jetzt schon tun, lauteten ihre Fragen dazu.

So schule man aktuell bereits Mitglieder aus Verwaltung und Bauhof, die zusammen mit der Feuerwehr benötigt würden. Für die Feuerwehr werde die Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges erforderlich.

Beim Blick auf die anstehenden kommunalen Neuwahlen im Juni und ihrer Kandidatur für den Kreistag bat sie die Zuhörer: „Gehen Sie zur Wahl und unterstützen Sie aktiv mit ihrer Stimme die Hügelsheimer Vertretung im Kreistag.“

Gesanglich umrahmte der Gesangverein Belvoci und der Musikverein Hügelsheim die Veranstaltung.

Ehrenamtliche werden geehrt

Beim Ehrungsreigen fanden Herbert Siegel (Gesangverein), Roselinde Panther (Kirchenchor) und Christian Rasche (Schützenverein) in ihren jeweiligen Laudationen anerkennende Worte für langjähriges Engagement in ihren Vereinen. So wurden Theo Rauber für seine 50-jährige Treue zum Chorgesang und Oskar Trapp („Du hast die ganzen Jahre Kirchenchor gelebt“) für 70 Jahre ausgezeichnet.

Treffsicherheit hatten im abgelaufenen Jahr Jean Hertweck, Fabienne Berger, Nadja Brück, Svenja Holzer, Philipp Bastian, Thomas Gabor, Niels Holzer, Adrian Höll und Michael Leppert bewiesen.

Nach dem obligatorischen Abschluss mit dem Badner Lied und der deutschen Nationalhymne stieß man gemeinsam auf das neue Jahr an.