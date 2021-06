Während in anderen Orten am Mittwochabend Fußballfans mit der deutschen Mannschaft fieberten, kämpften die Menschen in Hügelsheim mit Wassermassen. Eine Gewitterzelle entlud sich direkt über dem Ort. Zahlreiche Keller liefen voll.

Waltraud Eisenmann steigen die Tränen in die Augen, wenn sie an den Vorabend denkt. „Als alter Mensch fühlt man sich so hilflos“, sagt die 87-Jährige.

Sie und ihr Mann wurden am Mittwoch vom Unwetter getroffen, das sich gegen 18 Uhr direkt über Hügelsheim entlud. Der Keller ihres Hauses in der Schwarzwaldstraße lief innerhalb kurzer Zeit voll. Die Aufräumarbeiten dauerten am Donnerstag noch an.

Während sich nur wenige Kilometer entfernt in den Nachbarorten wie Iffezheim die Menschen auf das letzte EM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft freuten, erlebten die Hügelsheimer einen pechschwarzen Abend.