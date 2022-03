Hoher Sachschaden: Frau übersieht beim Abbiegen in Hügelsheim den Gegenverkehr

Zum zweiten Mal in zwei Tagen mussten Polizeibeamte in die Hügelsheimer Dieter-Rückle-Straße ausrücken. Deren Mündung auf die L75 scheint Unfälle anzuziehen.

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen hat es in Hügelsheim am Freitagmorgen an gleicher Stelle erneut gekracht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 29-Jährige auf der L75 von Hügelsheim kommend und wollte nach links in die Dieter-Rückle-Straße einbiegen.

Dabei stieß die Frau mit einem entgegenkommenden 35-Jährigen zusammen. Beide Personen wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 20.000 Euro.