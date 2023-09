Ein Mann hat sich bei einem Unfall mit seinem Kraftrad am frühen Sonntagabend schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Ein Mann hat sich bei einem Unfall in der Blumenstraße am frühen Sonntagabend schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 19 Uhr soll der Fahrer eines Kraftrades auf der Blumenstraße ohne Helm und offenbar zeitweise auf dem Hinterrad gefahren sein, bevor er offenbar durch einen Fahrfehler beim Einfahren in ein Grundstück stürzte, teilte die Polizei mit.

Durch den Sturz zog er sich offenbar schwere Verletzungen zu

Der Mann kam offenbar durch das Wegrutschen des Vorderrades seines Motorrollers zu Fall und zog sich dabei mehrere schwere Verletzungen zu.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.