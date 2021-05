Ende einer Ära

Hügelsheims Bürgermeister Dehmelt verabschiedet sich: „Das war sehr bewegend und hat mich fast umgehauen“

Er prägte Hügelsheim 24 Jahre lang: Reiner Dehmelt. Nun endet seine dritte Amtszeit. Zum Abschied erzählt er, was ihm mächtig stank, warum die Kripo in seinem Büro stand und was er im Ruhestand vor hat.