Kerstin Cee übernimmt die Führung in Hügelsheim

Wachablösung in Hügelsheim: Seit Mittwoch ist Kerstin Cee neue Bürgermeisterin der Gemeinde und damit Nachfolgerin von Reiner Dehmelt, der 24 Jahre lang an der Spitze des Rathauses stand.

Die aus purem Silber bestehende Amtskette hatte er vorher extra nochmal polieren lassen. Am Mittwochvormittag überreicht Reiner Dehmelt das kostbare Zeichen der Würde nach 24-jähriger Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde Hügelsheim an seine Nachfolgerin Kerstin Cee. Im März war sie mit über 68 Prozent der Stimmen gewählt worden.

In bester Laune vollzieht sich die Amtsübergabe, bei der ob jeweils negativer Corona-Testergebnisse auf das Tragen einer Maske verzichtet werden darf.

Wichtig auch: Cee erhält von Dehmelt die Schlüsselgewalt in Hügelsheim: „Mit dem Schlüssel ist der Zugang zu allen Einrichtungen der Gemeinde möglich“, betont Dehmelt und konstatiert schmunzelnd, dass die von ihm hinterlassenen Fußspuren eigentlich gar nicht allzu groß seien: „Ich habe nur die Schuhgröße 43.“

Kerstin Cee hatte derweil am Mittwochmorgen noch mit einem Kamerateam eine Videobotschaft aufgenommen, die an diesem Freitag auf der Homepage der Gemeinde zu sehen ist. „Dann habe ich einige Brötchen für die Belegschaft abgeholt“, berichtet Cee, die auf dem Schreibtisch ihres neuen Chefzimmers nicht nur einen stattlichen Blumenstrauß vorfindet. Die neuen Kollegen stellten obendrein einen Korb voller Süßigkeiten bereit, versehen mit allerlei passenden Sprüchen zum Start der neuen Karriere in der Hügelsheimer Verwaltungszentrale.

Windrädchen soll für frischen Wind sorgen

Dehmelt selbst überreicht als weiteres Präsent ein kleines Windrädchen, „das im Rathaus nun für frischen Wind sorgen soll.“ Cee besucht bei ihrem Amtsantritt die Mitarbeiter zunächst nur einzeln, stattet später aber in einer ihrer ersten offiziellen Amtshandlungen Renate Rückle, der Frau des verstorbenen, ehemaligen Bürgermeisters Dieter Rückle, noch eine Visite zum 83. Geburtstag ab.

„Ab Montag werde ich dann richtig durchstarten“, kündigt Cee an, die allerdings bereits in den vergangenen Tagen bei mehreren Terminen in der Gemeinde präsent war, sich an Videokonferenzen beteiligt und intensiv mit Dehmelt ausgetauscht hatte.

Dabei will sie vorerst weiterhin stets zwischen ihrem Wohnort Pfinztal und Hügelsheim pendeln: „Das ist wegen der vielen Abendtermine aber kein Dauerzustand, ich möchte mich hier heimisch fühlen“, sagt sie.

Ihre ersten großen Themen, die sie anpacken will, hat Cee bereits fest im Blick: „Die Verkehrssituation in der Hauptstraße gehört dazu. Auch wollen wir eine Struktur in die Spielplätze bekommen und sehen, wie wir sie mit Beteiligung der Bürger optimieren können“. Zudem sei ein Team-Meeting mit Amtsleitern geplant, um verschiedene Themenbereiche, die ihr auch im Wahlkampf zugetragen worden seien, zu priorisieren. Wann es den offiziellen Termin für ihre Amtseinführung gibt, kann Cee noch nicht abschätzen: „Sobald es Corona zulässt“, meint sie, legt aber großen Wert darauf, dass „dann auch die Bürger mit einbezogen werden“.

Die neue Rathauschefin überlegt, wie Reiner Dehmelt künftig weiterhin an die Ortsverwaltung gebunden werden könnte. „Wir möchten ihn weiter bei uns behalten. Ein bis zwei Ideen gibt es schon“, erklärt sie. Dehmelt bekräftigt indessen seine feste Absicht, sich aus den Belangen der Ortsverwaltung völlig zurück zu ziehen, räumt aber ein, bei Bedarf mit Rat und Tat noch unterstützend tätig sein zu wollen.

Den ersten Tag ohne die Bürde des Bürgermeisteramtes begann er auf seiner heimischen Terrasse: „Um 0 Uhr hatte ich mir dort eine Zigarre angezündet“, berichtet er, ehe er am frühen Morgen bereits Richtung Verwaltungsschule Karlsruhe unterwegs war, wo er noch als Referent tätig ist. „Dort wurden zwei Klausuren geschrieben. Die Korrektur muss ich jetzt nicht immer nur abends machen.“

Dass es ihm an Plänen nicht mangelt, unterstreicht Dehmelt nochmals nachdrücklich: Die lange ersehnte erstmalige Wanderung auf die Hornisgrinde soll bald folgen, die Hauptversammlung der Schiedsrichter in Gaggenau ist zu organisieren, das vierte Enkelkind wird bald erwartet „und auch meine Frau hat Arbeit für mich.“

Dass mit Kerstin Cee eine exzellente Nachfolgerin gefunden wurde, daran lässt Dehmelt keinen Zweifel: „Die Hügelsheimer dürfen sich freuen, ich bin überzeugt, dass sie das packt.“