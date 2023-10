Bei einem Unfall auf der L75 bei Hügelsheim sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Der Fahrer eines VW ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der L75 zwischen Hügelsheim und Rheinmünster-Söllingen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste ihn aus einem Fahrzeug befreien, wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte. Die Landesstraße ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 15.55 Uhr war der VW-Fahrer in Richtung Rastatt unterwegs. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Mercedes zusammen. Zwei Insassen in dem Mercedes wurden leicht verletzt.

Schwerer Unfall auf der L75 bei Hügelsheim: Notarzt im Einsatz

Der Rettungsdienst ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Auch ein Notarzt ist vor Ort. Die Arbeiten an der Unfallstelle laufen noch.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 16.43 Uhr]