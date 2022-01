Motorradfahrer flüchtet in Hügelsheim vor Polizei

Bei einer Verfolgungsfahrt durch Hügelsheim ist ein Motorradfahrer am Montagmittag der Polizei entwischt. Nun werden Hinweise auf den Unbekannten oder sein Fahrzeug gesucht.

Eine Verfolgungsfahrt am Montagmittag hat die Beamten des Polizeipostens Flughafen/Rheinmünster auf Trab gehalten. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten gegen 12.20 Uhr ein Motorradfahrer in der Dieter-Rückle-Straße in Hügelsheim auf, der viel zu schnell unterwegs. Er missachtete die Anhaltezeichen des Streifenwagens und fuhr davon.

Die anschließende Verfolgungsfahrt führte die Beamten über die Südendstraße und den Bruchweg in Richtung eines nahegelegenen Waldgebiets. In der Ontariostraße musste die Verfolgung schließlich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abgebrochen werden. Der Flüchtige trug schwarze Klamotten und einen schwarzen Helm.