Paar muss nach Brand in Hügelsheimer Keller ins Krankenhaus

Im Keller eines Wohnhauses in Hügelsheim hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Eine Menge Rauch ist am Donnerstagmorgen aus dem Keller eines Wohnhauses in der Hügelsheimer Vogesenstraße emporgestiegen. Kurz vor 10 Uhr wollte dann einer der Bewohner des Hauses nachschauen, was es damit auf sich hat und entdeckte dabei einen Brand, teilte die Polizei mit.

Ein Nachbar rief währenddessen die Feuerwehr. Er kümmerte sich außerdem bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Paar, das in dem Haus wohnt. Die beiden hatten sich durch den heftigen Rauch leichte Verletzungen zugezogen. Später brachte der Rettungsdienst sie deshalb in ein Krankenhaus.

Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen. Noch ist unklar, wie es zu der Rauchentwicklung kam. Wie hoch der Sachschaden ist, steht ebenfalls noch nicht fest.