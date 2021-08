Sanierung der Schwarzwaldstraße beginnt

fast ein Jahr lang dauern die Sanierungsarbeiten in der Schwarzwaldstraße in Hügelsheim. Beginn ist am kommenden Montag. Die Arbeiten laufen in zwei Bauabschnitten und kosten insgesamt rund 1,4 Millionen Euro.

Hügelsheim. Die Gemeinde Hügelsheim startet am Montag, 16. August, mit einer umfassenden Sanierung der Schwarzwaldstraße. Nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung würden dabei auch die Anregungen der Anwohner aus der Bürgerinformationsveranstaltung weitgehend berücksichtigt. Insgesamt sind für die Arbeiten Kosten von rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Dabei erfolgt die Sanierung der Straße in zwei Abschnitten. Der erste Teil reicht von der Badener Straße bis zur Jahnstraße. In diesem Bereich sollen die Arbeiten laut Gemeindeverwaltung bis zum 25. Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Umleitung wird eingerichtet

Die Einmündung zur Merkurstraße ist in dieser Zeit gesperrt. Für die Anlieger wird eine Umleitungsstrecke über die Jahnstraße eingerichtet. Ab 28. Februar beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, der am 29. Juli kommenden Jahres vollendet sein soll. In dieser Zeit wird die Merkurstraße wieder über die Schwarzwaldstraße zu erreichen sein.

Erneuerung der Kanalisation geplant

Im Mittelpunkt der Arbeiten in der Schwarzwaldstraße steht die komplette Neugestaltung der Fahrbahn und der Gehwege. Darüber hinaus werden Teile der Kanalisation ertüchtigt, eine neue Wasserleitung verlegt sowie die Straßenbeleuchtung ausgetauscht und erweitert. Insgesamt erfolgen die Sanierungsarbeiten auf einer Länge von etwa 400 Metern., wobei die Breite der öffentlchen Verkehrsfläche zwischen neun und zehn Metern liegt. Die Gemeindeverwaltung verweist außerdem darauf, das im Zuge der Bauarbeiten die Schulen in der Schwarzwaldstraße und in der Ontario-Straße an das Backbone-Netz des Landkreises angeschlossen werden. Ferner werden Leerrohre für das innerörtliche Breitbandnetz verlegt. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur soll indessen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Gemeindeverwaltung appelliert an Eltern

Die Gemeindeverwaltung appelliert an die Eltern der Schulkinder, während der Bauarbeiten möglichst auf das Bringen und Holen ihrer Kinder mit dem Pkw zu verzichten: „Damit kann dazu beigetragen werden, ein Verkehrschaos am Morgen, beziehungsweise am Mittag zu vermeiden und die damit verbundenen Gefahren für die Schulkinder zu minimieren.“ Der Gemeinderat hatte den Plänen im Dezember vorigen Jahres zugestimmt, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Schulkinder gelegt wurde. Bauamtsleiter Elmar Sauter hatte damals indessen betont, dass „wir Maßnahmen machen können, wie wir wollen. Wenn die Eltern nicht mitmachen, werden sie gegen Null laufen“.

Bei der Vorstellung der Sanierungspläne im Gemeinderat war unter anderem auch die Frage aufgetaucht, ob auch in der Merkurstraße ein Gehweg für Kinder errichtet werden könne. Ortsbaumeister Sauter hatte die Idee allerdings mit der Begründung verworfen, dass die Straße eine Sackgasse ist. Die Schwarzwaldstraße war zuletzt auch Ende Juni in den Blickpunkt gerückt, als ein schweres Unwetter dafür sorgte, dass dort einige Keller voll gelaufen waren. auch die Nikolaus-Kopernikus-Schule war davon stark betroffen, so dass dort ebenfalls ein erheblicher Wassrschaen entstand. „400 Quadratmeter Fläche sind betroffen. Es sind Klassenzimmer im unteren Bereich, die Schulkindbetreuung und die Mensa“, sagt Bürgermeisterin Kerstin Cee. Auch nach den Ferien werden nach ihrer Aussage die Sanierungsarbeiten noch andauern, wobei die Beeinträchtigungen für die Schüler aber so gering wie möglich gehalten werden sollen. Nach Aussage von Cee sind die Arbeiten in der Schwarzwaldstraße gut vorbereitet worden. Möglicherweise könnten in der Merkurstraße noch Parkplätze geschaffen werden, wenn im Zg