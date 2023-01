Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Hügelsheim auf

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag einen aufgebrochenen und ausgeraubten Zigarettenautomaten am Hochfeldring. Nun ermitteln die Polizeibeamten den Tathergang.

Am Donnerstag, gegen 13.15 hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, dem ein aufgebrochener Zigarettenautomat am Hochfeldring in Hügelsheim aufgefallen war. Die Polizei teilte mit, dass aus dem Gerät sämtliche Zigarettenschachteln entwendet worden waren. Zur genauen Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen können sich unter (0 72 29) 22 73 melden.