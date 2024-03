Zwei Autofahrer haben sich in Hügelsheim aufgrund einer unklaren Verkehrssituation gestritten. Ein Beteiligter wurde bedroht.

Zwei Autofahrer haben sich am Dienstagmittag gegen 16 Uhr in der Albertastraße in Hügelsheim aufgrund einer unklaren Verkehrssituation gestritten.

41-jähriger Autofahrer wird bedroht

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Streit ein 41-Jähriger konkret bedroht. Ob es hierbei auch zu Körperverletzungen zwischen den beiden Männern kam, wird ermittelt